Серпень, 19 в 18:49

Українські журналісти-розслідувачі встановили, що російський генерал-майор Валерій Васильєв, до завдань якого входить окупація та утримання Енергодару та Запорізької АЕС, розташував у машинному залі атомної станції військову техніку, зокрема ракетні системи залпового вогню Град.

Про це пишуть InformNapalm спільно з командою OSINT Бджоли.

Опубліковано додаткові дані, що відображають послужний список, біографію та іншу персональну інформацію про начальника військ РХБЗ ЗС Росії генерал-майора Валерія Васильєва.

Зараз дивляться

За даними команди Бджоли, повне ім’я високопоставленого окупанта – Васильєв Валерій Васильович. Народився 21 січня 1971 року. Паспорт: серія 6515, номер 162159, виданий Відділом УФМС Росії по Свердловській обл. у Кіровському районі м. Єкатеринбург 29.01.2016.

Адреса реєстрації: Свердловська обл, м. Єкатеринбург, пр-кт Леніна, будинок 71. Однак як у генерала Васильєва, так і в його дружини, в прописці вказано штаб Міністерства оборони РФ Центрального військового округу. Так роблять з більшістю високопоставлених військових у Росії, зазначає розслідувач.

З публікації випливає, що до російського генерала Васильєва під час окупації ЗАЕС регулярно привозять повій, що той намагається приховати від своєї дружини.

Крім того, Бджоли встановили, що військова частина, в якій Васильєв входить у вище керівництво, регулярно допускає так звану дідівщину, тобто знущання солдатів, які вже частково відслужили, над новими солдатами, що лише прибули проходити службу.

Валерій Васильєв також запускає екіпажі та установки Град після обстрілів Нікополя до машинної зали першого енергоблоку Запорізької АЕС. Через подібні дії автор публікації неодноразово називає російського високопоставленого військового “ядерним терористом”.

– Така ефективна контрбатарейна боротьба від генерала Васильєва. Швидко та безпечно, – коментують розслідувачі.

На додаток до заяв командою InformNapalm було опубліковано відео з атомної станції. На ній можна побачити будівлю, схожу на машинний зал енергоблока Запорізької АЕС, серед якого стоїть техніка з російськими відмітками Z.

– Там у машзалі є якийсь контур із дуже запальним маслом. Якщо іскра чи вогонь з найнадійнішої скріпної техніки, не дай Боже, перекинеться на те масло, пожежним машинам на місце не дістатися. Можна й не поспішати, – пишуть розслідувачі.

Також опубліковано відео обстрілів житлових районів селищ з іншого боку Каховського водосховища, які, за даними, було виконано за наказом Валерія Васильєва.

Команда OSINT Бджоли також змогла встановити за сімейними фотоархівами дружини генерал-майора автомобілі у власності високопоставленого окупанта та їх номери, які піддаються верифікації.

Розслідувачі підкреслюють, що російський начальник РХБЗ ЗС Росії Васильєв наражає на серйозну небезпеку великі території навколо Запорізької АЕС, нехтуючи базовими принципами безпеки.

Джерела: InformNapalm, Генерал СБУ

Фото: Irakli Komaxidze, Генерал СБУ