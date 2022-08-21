Серпень, 21 в 17:59

Російські спецслужби могли організувати підрив автомобіля із дочкою Олександра Дугіна, щоб відволікти увагу від своїх невдач у Криму.

Про це в ефірі Радіо НВ заявив виконавчий директор Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський.

– Зараз мало подробиць, але, мені здається, що це прагнення спецслужб Росії перемкнути увагу зі свої поразок на цей терористичний акт. Це акт залякування, але кого і для чого – питання залишається відкритим. Неодноразово російські спецслужби робили так звані операції під чужим прапором. Тобто, вчиняючи акти насильства і терору, робили вигляд, що це вчинив хтось інший. Я не виключаю, що цей випадок спробують повісити на українські, американські чи британські спецслужби, – сказав він.

До того ж, спекулючи на темі цього терористичного акту, у країні-агресорі спробують мобілізіувати палких прихильників “русского міра” для участі у війні проти України.

Зараз дивляться

Бурковський нагадав, як у 1999 році ФСБ підірвали будинки у Волгодонську, Москві та Буйнакську, щоб створити привід для “контртерористичної операції” у Чечні.

– Так і зараз це може бути використано як один з елементів для інформаційної підготовки якихось жорстких дій проти України, – додав Петро Бурковський.

У ніч на 21 серпня стало відомо, що під Москвою було підірвано джип із Дар’єю Дугіною – дочкою російського філософа та ідеолога рашизму Олександра Дугіна.

Від авто майже нічого не залишилось, 29-річна журналістка та політологиня загинула на місці.

Після загибелі доньки Дар’ї ідеолог рашизму Олександр Дугін потрапив до лікарні. Попередньо, він мав їхати з нею в одному автомобілі, проте в останній момент нібито сів в іншу машину.

Російський політолог Сергій Марков повідомив, що Дугіна госпіталузували після того, як він побував на місці загибелі доньки.