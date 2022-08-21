Ідеолог рашизму Дугін потрапив до лікарні після підірву авто з його донькою

Серпень, 21 в 14:07

Після загибелі доньки Дар’ї ідеолог рашизму Олександр Дугін потрапив до лікарні. Попередньо, він мав їхати з нею в одному автомобілі, проте в останній момент нібито сів в іншу машину.

Російський політолог Сергій Марков повідомив, що Дугіна госпіталузували після того, як він побував на місці загибелі доньки.

Зараз дивляться

У ніч на 21 серпня під Москвою було підірвано джип із Дар’єю Дугіною – дочкою російського філософа та ідеолога рашизму Олександра Дугіна.

Від авто майже нічого не залишилось, 29-річна журналістка та політологиня загинула на місці.

За даними росЗМІ, Дар’я Дугіна поверталася із фестивалю Традиція. Разом із нею в машині мав їхати її батько Олександр Дугін. Однак в останній момент він нібито сів в інший автомобіль.