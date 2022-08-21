Російські військові обурені танковими біатлонами й парадами на тлі великих втрат – розвідка Британії

Серпень, 21 в 13:44

Значна частина російських військових та фахівців із безпеки, імовірно, незадоволені тим, що сили армії РФ залучають до церемоніальних заходів на тлі значних втрат у війні проти України.

Зокрема, зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії, росіяни не вважають доцільним танковий біатлон, що став гучною кульмінацією традиційних російський армійських ігор минулого тижня під Москвою.

В оборонному відомстві додають, що не оцінив заходи Кремля й колишній так званий міністр оборони “ДНР” Ігор Гіркін, який все дедалі частіше критикує те, як Росія воює проти України.

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Британські розвідники звернули увагу, що 19 серпня Гіркін оприлюднив неохоче захоплену критику поведінки президента Володимира Зеленського під час війни.

На противагу цьому колишній ватажок терористів дорікнув, що в Росії “наприкінці шостого місяця війни, як і раніше, грають у танковий біатлон і проводять фестивалі військових оркестрів”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 179-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence