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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву ФСБ РФ, в якій звинувачують українку у вбивстві дочки ідеолога “русского міра” Олександра Дугіна.

Про це Подоляк написав у своєму Twitter-акаунті.

– Ru-пропаганда знову створює вигадані світи: винними у підриві авто пропагандистки Дугіної “призначено” українку та її 12-річну дитину. Дивно, що на місці не знайшли візитівку Правого сектора чи естонську візу. Жаби й гадюки російських спецслужб почали внутрішньовидову боротьбу, – написав Михайло Подоляк.

Ru-пропаганда знову створює вигадані світи: винними у підриві авто пропагандистки Дугіної «призначено» українку та її 12-річну дитину. Дивно, що на місці не знайшли візитівку «Правого сектора» чи «естонську візу». Жаби й гадюки ???????? спецслужб почали внутрішньовидову боротьбу. Зараз дивляться — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 22, 2022

Нагадаємо, що автомобіль із Дар’єю Дугіною вибухнув 20 серпня в районі селища Великі Вяземи у Підмосков’ї. Дівчина загинула. Згодом російський опозиціонер Ілля Пономарьов заявив, що до підриву машини причетна Національна республіканська армія.

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Російська ФСБ заявила, що вбивство Дугіної скоїли українські спецслужби.

Виконавчий директор Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський вважає, що російські спецслужби могли організувати підрив автомобіля із дочкою Олександра Дугіна, щоб відвернути увагу від своїх невдач у Криму.