Серпень, 22 в 22:32

США не підтримують повної заборони на видачу віз громадянам Росії.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на представника Держдепартаменту.

За його словами, США не хотіли б закривати шляхи для притулку та безпеки російських дисидентів чи тих, чиї права можуть порушуватися.

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– США не хотіли б закривати шляхи для притулку та безпеки для російських дисидентів чи інших осіб, уразливих для порушень прав людини. Нам також було важливо провести межу між діями російського уряду, його політикою в Україні та народом Росії, — йдеться у заяві офіційного представника.

Він також нагадав, що з 24 лютого США запровадили візові обмеження майже для 5000 осіб у відповідь на масштабне вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що глава європейської дипломатії Жозеп Боррель також виступив проти повної заборони видачу віз, заявивши, що забороняти в’їзд усім росіянам — погана ідея.

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Українські офіційні особи закликали країни не видавати росіянам візи на в’їзд. Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Washington Post заявив, що найважливіші санкції – це закриття кордонів, бо росіяни відбирають чужу землю.

При цьому кілька країн, зокрема, Чехія, Естонія, Латвія, підтримали заборону на туристичні візи для росіян.