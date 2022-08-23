США проти повної заборони на видачу віз росіянам
США не підтримують повної заборони на видачу віз громадянам Росії.
Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на представника Держдепартаменту.
За його словами, США не хотіли б закривати шляхи для притулку та безпеки російських дисидентів чи тих, чиї права можуть порушуватися.
– США не хотіли б закривати шляхи для притулку та безпеки для російських дисидентів чи інших осіб, уразливих для порушень прав людини. Нам також було важливо провести межу між діями російського уряду, його політикою в Україні та народом Росії, — йдеться у заяві офіційного представника.
Він також нагадав, що з 24 лютого США запровадили візові обмеження майже для 5000 осіб у відповідь на масштабне вторгнення Росії в Україну.
Нагадаємо, що глава європейської дипломатії Жозеп Боррель також виступив проти повної заборони видачу віз, заявивши, що забороняти в’їзд усім росіянам — погана ідея.
Українські офіційні особи закликали країни не видавати росіянам візи на в’їзд. Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Washington Post заявив, що найважливіші санкції – це закриття кордонів, бо росіяни відбирають чужу землю.
При цьому кілька країн, зокрема, Чехія, Естонія, Латвія, підтримали заборону на туристичні візи для росіян.