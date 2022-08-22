Серпень, 22 в 0:22

Підрив у Підмосков’ї автомобіля з донькою російського філософа та ідеолога Кремля Олександра Дугіна є проявом боротьби серед російської еліти за місце у Росії після відходу з посади президента Володимира Путіна.

Таку думку висловив керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній в ефірі національного телемарафону.

– Я думаю, що, скоріш за все, головною ціллю був сам Дугін. Бо в Росії, на тлі, в першу чергу, відсутності реакції на удари по Криму, вже є розуміння, що ядерний блеф не спрацював. Вони розуміють, що війна вже перейшла на територію Росії або території, які вони вважають своїми, і Україні за це нічого немає, – каже експерт.

Тарас Загородній вважає, “башти Кремля” починають шукати собі виправдання, хто винуватий у вибухах на анексованому півострові та неможливості дати відповідь Україні.

Зараз дивляться

– По-друге, я думаю, що вже йде боротьба за своє місце у постпутінській Росії. Тобто, що буде, коли з Путіним щось трапиться, з чим вони будуть виходити на деескалацію із Заходом. Упевнений, що такі перемовини вже йдуть. І тут якраз постать Дугіна, який є один з ідеологів і апологетів війни. Зрозуміло він повинен, як токсична людина, зникнути, – заявив він.

Керуючий партнер Національної антикризової групи додав, що Росія може скористатися ситуацією, аби звинуватити Київ у підготовці терактів та знайти привід для ударів по Україні.

– Заодно можна звинуватити Україну у підготовці терористичних актів і інших речей… І знайти привід, наприклад, для ударів по території України. Хоча тут вони більше “стріляють собі в ногу”, тому що у росіян виникає все більше питань, як це українські спецслужби вже себе вільно у Москві поводять, – заявив він.

На думку Загороднього, для підготовки Кремля до постпутінського періоду у Росії будуть ліквідовувати “найбільш токсичні фігури режиму”, зокрема й Олександра Дугіна.

– Там є Проханов ще, пані Сімонян, Соловйов. Всім іншим також слід напружитись, бо вони є обличчями режиму. Вони вже зараз не потрібні. Постпутінські еліти вже думають, як вони будуть відмотувати все, що накоїв Путін. Оскільки їхнє життя, перш за все, пов’язано із Заходом. Подивіться, яка у них істерика стосовно можливої відмови видачі туристичних віз росіянам. Тобто це дуже болюча тема, – сказав експерт.

За словами Тараса Загороднього, уся внутрішня боротьба буде пов’язана саме з відмиванням іміджу Росії перед Заходом після відходу з посади Путіна.

Нагадаємо, ввечері 20 серпня стало відомо, що під Москвою було підірвано джип із Дар’єю Дугіною – дочкою російського філософа та ідеолога рашизму Олександра Дугіна.

У Росії хутко посипались звинувачення в бік України, буцімто це українці влаштували теракт. Водночас радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до вибуху під Москвою.

Примітно, що щодо Олександра Дугіна існує інформація, що він є лише “фашистом за фахом”, оскільки йому за таку “роботу” платять російські спецслужби. Про це говорила відомий російський опозиційний політик Валерія Новодворська.