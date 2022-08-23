Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Росія

Навіть росіяни втомилися від кремлівської пропаганди: які заходи вживатиме машина Путіна

Юля Захарченко, редакторка стрічки
російська пропаганда
Фото: Depositphotos

Росіяни вже втомились від прокремлівської пропаганди. Аудиторія державного ТБ звалилася на 25%. Сітку мовлення перекроїли виключно під військові потреби, прибравши розважальні програми та піднявши пропагандистський градус на рівень сталінського СРСР. Як наслідок, держканали РФ втратили привабливість для всіх вікових груп.

Журналіст та соціолог Ігор Яковенко розповів про те, що означає падіння аудиторії державного телебачення у РФ, як пропаганда зараз впливає на росіян і які заходи тепер із падінням рівня аудиторії вживатиме путінська машина.

Зараз дивляться

– У сукупності близько 25% втратили провідні російські канали ненависті. Це пов’язано з тим, що спроба замістити розваги ненавистю, насправді не увінчалася успіхом. Росіянам більше таки подобалося дивитися фільми, детективи, мильні серіали, мелодрами. Коротше все те, що лилося у вуха довгі роки, якщо замінити його ненависть, виявилося, що не працює.

За його словами, Росія замінила гумористичні передачі ненавистю, що не сподобалося росіянам. Вони почали відверто втомлюватися від промосковської пропаганди.

– Спроба перетворити ток-шоу ненависті на гумористичні передачі, що посилено робить і Соловйов, який кривляється і зображує себе клоуном, і поява карикатурних фігур, як депутат Журавльов, який сумує за тим, що він не може ґвалтувати черепах. Загалом дуже багато клоунів, але вони виявилися поганою заміною для Петросяна, Нових російських бабок та інших.

Читайте
Ворог хоче нас зламати та завоювати Україну: Маляр про російську пропаганду

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка