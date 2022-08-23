Навіть росіяни втомилися від кремлівської пропаганди: які заходи вживатиме машина Путіна

Серпень, 23 в 14:29

Росіяни вже втомились від прокремлівської пропаганди. Аудиторія державного ТБ звалилася на 25%. Сітку мовлення перекроїли виключно під військові потреби, прибравши розважальні програми та піднявши пропагандистський градус на рівень сталінського СРСР. Як наслідок, держканали РФ втратили привабливість для всіх вікових груп.

Журналіст та соціолог Ігор Яковенко розповів про те, що означає падіння аудиторії державного телебачення у РФ, як пропаганда зараз впливає на росіян і які заходи тепер із падінням рівня аудиторії вживатиме путінська машина.

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– У сукупності близько 25% втратили провідні російські канали ненависті. Це пов’язано з тим, що спроба замістити розваги ненавистю, насправді не увінчалася успіхом. Росіянам більше таки подобалося дивитися фільми, детективи, мильні серіали, мелодрами. Коротше все те, що лилося у вуха довгі роки, якщо замінити його ненависть, виявилося, що не працює.

За його словами, Росія замінила гумористичні передачі ненавистю, що не сподобалося росіянам. Вони почали відверто втомлюватися від промосковської пропаганди.