Росіянам видаватимуть візи з урахуванням “політичних аспектів” – Єврокомісія

Серпень, 23 в 20:45

У Єврокомісії вважають, що питання видачі країнами ЄС віз для громадян РФ слід розглядати з урахуванням “політичних аспектів”.

Про це під час брифінгу 23 серпня заявила офіційний представник Єврокомісії з внутрішніх справ, міграції та безпеки Аніта Хіппер.

Вона зауважила, що відповідні рішення мають ухвалюватися в індивідуальному порядку під час розгляду кожного конкретного прохання.

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– Це мають робити держави-члени, це входить до їхньої компетенції. Вони повинні оцінювати кожну заявку на візу відповідно до мотивації з огляду на політичні аспекти, внутрішню безпеку чи міжнародні відносини, — пояснила вона.

Крім того представник Єврокомісії зазначила, що країни ЄС “мають дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, беручи до уваги гуманітарні причини”.

Ініціаторами заборони на видачу шенгенських віз росіянам у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну стали одразу кілька країн ЄС, зокрема Естонія, Латвія та Фінляндія.

Источник: European Commission