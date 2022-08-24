Серпень, 24 в 10:28

У ніч на 1 липня російські війська завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому будинку та базі відпочинку в Одеській області. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені, серед яких діти.

Крилата ракета Х-22 була випущена з ворожого літака Ту-22М із боку тимчасово окупованого Криму. Що відомо про стратегічні бомбардувальники Ту-22, їхнє призначення, переваги та головні характеристики – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Про літак

Ту-22 – радянський далекий важкий надзвуковий літак конструкції КБ Туполєва. Літак будували серійно з 1959 до 1969 року як бомбардувальник, ракетоносець, розвідник та постановник перешкод. Надалі ударні варіанти Ту-22 були повністю замінені на різні серії Ту-22М. Водночас Ту-22 у ролі розвідників і постановників перешкод експлуатували до початку 1990-х років.

Зараз дивляться

Міноборони РФ покладає на Ту-22М3 великі сподівання, роблячи ставку на ракети класу Х-32 та Кинжал.

Масивний літак, вагою від 42 до 54 тис. кг (залежить від комплектації та об’єму палива), розвиває швидкість близько 4,5 Маха під час польоту на висоті близько 12 км на дальність близько 1 тис. км.

Літак може досягати максимальної швидкості 1 800 км/год, проте в реальних умовах не використовує такі швидкості.

Перша модель – Ту-22М-0 – мала на озброєнні лише одну крилату ракету та була випущена у 10 екземплярах. Удосконалений варіант Ту-22М-2 має на озброєнні три ракети Х-22 з дальністю польоту 450 км. Ці ракети могли споряджатися звичайною, протирадарною або ядерною боєголовками. Бомбардувальник може дозаправлятися в повітрі.

Слабкі місця

Хоч комбінація Ту-22 із ракетами Х-32 виглядає грізно на папері, слабким місцем літака є системи наведення на ціль. Х-32 використовує комбінацію інерційної навігації, GPS/ГЛОНАСС та активного радіолокаційного самонаведення для ураження цілей на дальності, проте під час атаки на відстань на 1 тис. км у ракети виникнуть труднощі за межами дальності дії датчиків Ту-22.

У радянські часи дані про наведення на ціль надавала космічна мережа датчиків EORSAT, якої більше не існує.

Характеристики: