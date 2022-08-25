Серпень, 25 в 12:10

У ніч на 25 серпня на вулицях Москви був помічений кортеж президента РФ Володимира Путіна, який мчав у напрямку Кремля.

Про це інформує британська щоденна газета Daily Mail, посилаючись на відео з соцмереж.

Журналісти зазначають, що броньований президентський лімузин Aurus та кортеж автомобілів супроводу їхали на великій швидкості вулицями столиці РФ у напрямку Кремля.

Зараз дивляться

Видання нагадує, що Путін має звичку заздалегідь записувати свої ключові відеозвернення з Кремля. Зокрема, існує припущення, що нічне звернення, в якому кремлівський диктатор оголосив повномасштабну війну проти України (так звану “спецоперацію), було записано не в момент демонстрації, а перед тим.

У Кремлі поки що не надали жодних офіційних коментарів з приводу причин термінової поїздки кортежу. Видання пише, що ця нічна поїздка викликає побоювання, що диктатор задумує якийсь черговий крок для ескалації війни.

– “Опівнічний ривок” Володимира Путіна до Кремля викликав побоювання, що він задумує новий важливий крок у війні проти України, – йдеться в публікації.

Кортеж був помічений на вулицях Москви через кілька годин після того, як путінські війська завдали ракетного удару по селищу Чаплине Дніпропетровської області, внаслідок якого загинули 25 людей, десятки зазнали поранень. Цинічний обстріл окупанти здійснили в День Незалежності України.

Відео поїздки кортежу оприлюднив один із російських пропагандистських Telegram-каналів, проте згодом видалив його (як припускає видання, можливо, під тиском офіційних осіб РФ). Проте відеозапис уже встиг поширитися в мережі.

Як відомо, Путін живе не в Кремлі, а в державній резиденції Ново-Огарьово під Москвою.

Колишній депутат Держдуми РФ, пропагандист Сергій Марков стверджує, що нічна поїздка кремлівського диктатора начебто може бути пов’язана з планами оголосити Україну “терористичною державою”.

Інша версія, за даними видання, полягає в тому, що Путін планував оголосити про “серйозну ескалацію війни” на тлі заяви Сполучених Штатів про новий масштабний пакет військової підтримки для України на майже $3 млрд.

24 серпня, у День Незалежності України, президент США Джо Байден оголосив про найбільший транш допомоги для нашої країни на $2,98 млрд. Він зазначив, що це дозволить Україні й надалі захищати себе у довгостроковій перспективі.

До нового пакету увійдуть: шість зенітно-ракетних систем NASAMS з боєприпасами; додаткові артилерійські боєприпаси; протиартилерійські радіолокаційні станції; американські безпілотники Puma та обладнання для систем UAS Scan Eagle; безпілотні авіаційні системи VAMPIRE; ракетні системи з лазерним наведенням тощо. Постачання зброї з нового пакету допомоги очікується в найближчі місяці.