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Факти / Світ / Росія

У РФ поки немає наступника Путіна, безпечного для України – посол Британії

Валентина Летяк, редакторка стрічки
У РФ поки немає наступника Путіна, безпечного для України – посол Британії
Фото: Pexels

Росіяни мають самі визначати своє майбутнє, проте на сьогодні в РФ немає людини, яка б могла замінити Путіна та була б безпечна для України, заявила посол Сполученого Королівства Мелінда Сіммонс.

– Важко побачити в російському ландшафті людину, яка могла б замінити Путіна, яка б одразу змусила українців відчувати себе безпечніше, – наголосила дипломатка.

Вона також вважає, що для зміни політичного режиму потрібен час.

– Незалежно від того, що вирішать громадяни Росії, хочуть вони чогось іншого чи ні, на це потрібен час. Тож я вважаю, що ми всі повинні визнати, що дивимося на довгострокову перспективу. І ми маємо відповідно змінити свою політику, – сказала Сіммонс.

Саме тому, за її словами, НАТО збільшило свою присутність у сусідніх з Україною країнах, що є частиною довгострокової зміни стратегії.

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Джерело: РБК-Україна
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