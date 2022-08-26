Серпень, 25 в 22:44

Голова Європейської народної партії Манфред Вебер підтримав заборону на в’їзд до Євросоюзу для російських туристів.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

За його словами, важко уявити, що в Європі серед українських біженців буде багато відпочивальників із Росії.

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– Мені важко уявити, що в нас одночасно є біженці з України та росіяни, які насолоджуються тут життям, – сказав Вебер.

За словами європарламентарія, більшість російських мандрівників — це туристи, і Європа має тепер говорити прямо: Ми не хочемо, щоб ті, хто частково відповідальний за цю війну (…), їздили до нас у відпустку.

Населення Росії також має відчути на собі наслідки санкцій.

Однак заклик Вебера не поширюється на людей, які бажають тікати з Росії. Кордони ЄС, як і раніше, відкриті для цих людей.

– Якщо громадянське суспільство хоче залишити країну, якщо люди, які більше не можуть виносити путінську систему, хочуть просити притулку, Європа має залишатися відкритою, – зазначив голова Європейської народної партії Манфред Вебер.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російських туристів потрібно позбавити права перетинати міжнародні кордони, допоки вони не навчаться їх поважати.

Своєю чергою очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина не планує вводити візові обмеження для громадян Росії.