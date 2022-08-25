Серпень, 25 в 20:16

У Росії значна частина військових, які підписали контракт для проходження військової служби, була відправлена на службу в Росгвардію через недостатню комплектацію складу цього силового підрозділу РФ.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів на своєму Youtube-каналі.

Його запитали, куди зникло 400 тис. контрактників із армії Російської Федерації, враховуючи те, що Кремль вербує на війну проти України зеків та іноземців із ПВК.

Зараз дивляться

– Справа в тому, що режим Путіна в якийсь момент почав занепадати, тому що починає наростати протиріччя між елітами і між владою і суспільством… Передбачаючи цю ситуацію, у 2017 році Путіну запропонували створити Росгвардію як додаткову правоохоронну силову структуру федерального значення. І у 2017 році Держдума РФ проголосувала закон за створення Росгвардії чисельністю 200 тис. осіб, – сказав він.

Олег Жданов додав, що після цього почалася масова комплектація з огляду на те, що в Росгвардії відсутні призовники, а формується ця нова силова структура РФ виключно з контрактників.

– Оскільки охочих особливо не набралося, почали переманювати зі збройних сил Росії до Росгвардії. Але в Кремлі комусь здалося мало, і у 2018 році Путіну доповіли, що потрібно зробити 400 тис. людей. І у 2018 році Держдума проголосувала зміни до закону про Росгвардію, яким створюються 400 тис. осіб, – каже військовий експерт.

Крім того, у 2019 році в Росії різко почали збільшувати кількість солдатів строкової служби, зокрема, проводячи призовну кампанію на окупованому півострові Крим, сказав він.

Таким чином, стверджує Олег Жданов, зі збройних сил Російської Федерації було “викачано” основну кількість контрактників, а зараз у Росії солдатів строкової служби масово закликають підписувати контракт після трьох місяців служби.

– Як тільки він підписує контракт, то він одразу опиняється в Україні. А приїхавши в Україну, він розуміє, що це квиток в один кінець. Йому кажуть, що він звідси поїде або як двохсотий, або як трьохсотий, убитий чи поранений, – розповів Жданов.

Раніше в Головному управлінні розвідки при Міноборони повідомляли, що в Росії не можуть сформувати нові підрозділи армії через брак охочих брати участь у війні проти України.