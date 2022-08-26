Серпень, 26 в 1:38

Росія навесні наступного року хоче збільшити штат російської армії на 137 тисяч осіб, що є явною демонстрацією загрози для Заходу.

Про це написав радник міністра оборони України Олексія Копитько.

За його словами, Володимир Путін видав указ щодо збільшення штатної чисельності збройних сил РФ на 137 тис. осіб. Таким чином, з 1 січня 2023 року армія РФ має збільшитися до 2,04 млн осіб, з них 1,15 млн – військовослужбовці.

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На думку Копитько, приводів для такого рішення Кремля є кілька:

Прихована мобілізація. Через розширений заклик – потім на контракт. Або одразу на контракт. У такому форматі можна подавати не як провал СВО, а як зміцнення військової могутності, пише Копитько. Формально у Росії де-факто подвоївся сухопутний кордон із НАТО. Це потребує заходів реагування. Кремлю необхідно мати запас військ, щоб у разі чого фізично контролювати Білорусь та як мінімум Вірменію, щоб зберегти позиції на Південному Кавказі. Створюються формальні підстави, щоб у разі нових маніпуляцій із ОРДЛО офіційно інтегрувати війська терористів з “ЛДНР” до складу армії РФ.

– Я б не поспішав висміювати цей крок. Зважаючи на очікуване погіршення соціально-економічної ситуації в РФ, оплачувана військова служба може стати непоганим варіантом. Також це спроба тиснути на захід, мовляв, давайте домовлятися, інакше буде ще гірше, – пише Копитько.

На його думку, варто пам’ятати, що ці заходи спрацюють не раніше весни 2023 року.

– Тож зараз особливо рефлексувати на них немає сенсу. Це буде важливо після стабілізації фронту та настання певної паузи перед наступним витком, якщо все піде за цим сценарієм. Тому головне завдання – переконати у необхідності виділення великих обсягів зброї. Щоб до зими максимальну кількість росвійськ перетворити на лахміття, – написав він.

Він уточнив, що такий крок Москви є ідеальною ілюстрацією того, що з боку РФ вкотре виходить загроза.

– Можна або злякатися або нейтралізувати загрозу активними діями. Сподіватимемося, що цього разу оберуть не той варіант, що завжди, – резюмував Копитько.

Раніше в Головному управлінні розвідки при Міноборони повідомляли, що в Росії не можуть сформувати нові підрозділи армії через брак бажаючих брати участь у війні проти України.

При цьому військовий експерт Олег Жданов вважає, що в Росії значна частина військових, які підписали контракт для проходження військової служби, була відправлена ​​на службу до Росгвардії через недостатню комплектацію складу цього силового підрозділу РФ. Таким чином, Жданов пояснив, куди зникли заявлені 400 тисяч російських контрактників.