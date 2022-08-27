Серпень, 27 в 11:55

Президент Росії Володимир Путін хворий за трьома напрямами: морально, шизофренією і фізично. Що візьме верх першим, буде видно.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Він пояснив, що стан здоров’я президента РФ складний. Але, на думку Скібіцького, Путін буде воювати до кінця своїх днів. Думати, що його здоров’я буде впливати на хід війни – хибно.

Зараз дивляться

– У нього одна мета, і він її озвучив: Петро I воював 21 рік, отже, і я буду стільки ж воювати. Воюватиму доти, доки не зроблю того, про що мрію. В усіх його програмних статтях, які він писав, викладено, яке в нього світобачення, – пояснив Скібіцький.

На початку серпня очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що Володимир Путін дійсно серйозно хворий. Самоізоляція, довгі столи та скандальні відео з прямими ефірами, які насправді були у записі, тому доказ.

За даними розвідок, неодноразово з’являлась інформація про те, що у Путіна розлад мозку, і те, що він пережив декілька операцій. Тому версія про його двійників може бути реальністю.