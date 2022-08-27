Росія готує додаткові добровольчі батальйони для війни в Україні – ISW

Серпень, 27 в 13:14

У регіонах Росії продовжують готувати додаткові добровольчі батальйони. Їх хочуть відправити на війну проти України, щоб замістити втрати.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на місцеві новини РФ.

Так, видання Приморська газета пише, що добровольчий батальйон Приморського краю Тигр (входить до складу 155 окремої морської піхотної бригади РФ) чисельністю 240 осіб брав участь у першій бойовій операції в невстановленому місці на території України.

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Також російські ЗМІ повідомляють, що завершують навчання і найближчим часом відправляться в Україну башкортостанські добровольчі батальйони Шаймуратов і Доставалов.

Подібні повідомлення публікують і ЗМІ Тюменської області. Вони зазначають, що почали підготовку кількадесят добровольців, які вступили до батальйонів Тобол і Тайга.

Крім того, російські ЗМІ пишуть, що в регіонах підвищують зарплати бійцям-добровольцям. Так, губернатор Ненецького автономного округу Юрій Бездудний 26 серпня оголосив, що втричі збільшується одноразова виплата при вступі на військову службу зі 100 тис. до 300 тис. рублів для особового складу, який підписав контракти з Міноборони Росії.

Губернатор Чуваської Республіки Олег Ніколаєв 26 серпня оголосив, що Чуваська Республіка підвищить одноразові виплати бійцям-добровольцям батальйону Атал з 200 тис. рублів до 300 тис. рублів.

Джерело: ISW