Закуплені Росією іранські безпілотники будуть використані у війні проти України – ЗМІ

Серпень, 30 в 11:02

У США вважають, що закуплені Росією іранські безпілотники Shahed-129 та Shahed-191 використовуватимуться у війні проти України.

Таку думку висловили американські посадовці з адміністрації президента США Джо Байдена.

У середині серпня РФ забрала з іранського аеродрому безпілотники і переправила їх до Росії вантажними літаками.

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Російські військові наприкінці минулого місяця розпочали навчання в Ірані із застосування безпілотників. В США вважають, що росіяни офіційно закупили і перевезли безпілотники типу Mohajer-6 і Shahed – Shahed-129 та Shahed-191.

Довідка. Ці два типи безпілотних літальних апаратів можуть перевозити високоточні керовані боєприпаси і використовуються для спостереження.

Російські оператори досі тренуються в Ірані.

У США вважають, що РФ має намір імпортувати сотні таких апаратів для здійснення атак із повітря, радіоелектронної протидії та ураження об’єктів в Україні.

Однак в американській розвідці зазначають, що під час випробовування цих безпілотників були невдачі, тож невідомо, наскільки ці апарати змінять ситуацію для росіян, коли їх почнуть застосовувати.

Джерело: CNN

Фото: defenseindustrydaily.com