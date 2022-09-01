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Факти / Світ / Росія

Суворі реалії прання в РФ у ХХІ столітті: у місті Великий Устюг скаржаться на стан “полоскалок” на річці

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Суворі реалії прання в РФ у ХХІ столітті: у місті Великий Устюг скаржаться на стан “полоскалок” на річці

Важко уявити, але прання у ХХІ столітті може виявитися справжньою проблемою, принаймні для росіян. Вони скаржаться на стан так званих полоскалок у місті Великий Устюг.

Це спеціальні плавучі пристані із залізним каркасом, зверху оббиті дерев’яними дошками. Їх розміщують на річках і використовують для прання і полоскання речей.

Як йдеться в одному із сюжетів на російському ТБ, такі “полоскалки” користуються великим попитом серед жителів Великого Устюга.

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Але містяни скаржаться на відсутність сервісу і те, що підрядник, який відповідає за пристані, не стежить за обмілінням річки та не пересуває конструкції.

Авторка сюжету погоджується з обуренням громадськості цією “проблемою” і констатує, що відповідальні особи не приділяють необхідну увагу та належно не доглядають за таким “затребуваним об’єктом”.

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