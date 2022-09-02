Між “паркетними генералами” Путіна розгорілася війна за статус фаворита – ЦПД

Вересень, 02 в 20:03

Між “паркетними генералами” главою російської Міноборони Сергієм Шойгу та директором Росгвардії Віктором Золотовим розгорілася справжня війна за статус нового путінського фаворита. Про це пише Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зазначається, що у ЗМІ з’явилося повідомлення про доповідь Золотова щодо “спецоперації” та чи не ключової ролі Росгвардії в її проведенні.

— Така зміна дійових осіб дуже показова, оскільки до цього “генералом перемоги” у путінській війні був винятково Шойгу, – повідомляють у ЦПД при РНБО.

Водночас у медіа почала з’являтися інформація про відсторонення Шойгу від управління війною.

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У ЦПД підкреслюють, що через такі повідомлення можна припустити, що між Шойгу та Золотовим існує конфлікт за роль “керівника війни” зі всіма дивідендами, які надає такий статус.

Новим витком конфлікту стане зміна вищого керівного складу, що безпосередньо керує військами Росії на полі бою.

Там додають, що зміна не стане несподіванкою, адже про некомпетентність Шойгу, який навіть не має відповідної військової освіти, вже можна складати легенди.