Вересень, 02 в 19:08

Російські окупанти намагаються “модернізувати” старі танки Т-62. Вони обладнують їх саморобними “дахами”.

Про це повідомило німецьке видання Bild із посиланням на відео зі сходу України.

Видання звернуло увагу на дивні конструкції на баштах 50-річних танків, які Росія змушена була розконсервувати на тлі великих втрат в Україні.

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Нові конструкції відрізняються від старих, які виявилися менш ефективними. Стару “решітку” замінили на суцільні панелі. Деякі з них виготовлені не зі сталі, а з дерева або навіть сонячних модулів.

Ймовірно, за допомогою таких “дахів” російські окупанти сподіваються сховати люки та врятувати їх від точних ударів з українських безпілотників, а також від ракет Javelin.

– Росіяни, ймовірно, сподіваються, що нові протибезпілотні клітини захистять танки від атак українських безпілотників, зробивши вхідні люки невидимими з неба і, отже, недоступними для цілей, – пише Bild.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на 2 вересня армія РФ втратила 48 700 окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 191-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: скриншот з відео