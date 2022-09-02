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Факти / Світ / Росія

Путін може готувати нові сили для наступу восени та взимку – ISW

Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Путін може готувати нові сили для наступу восени та взимку – ISW
Фото: Depositphotos

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають малоймовірним вихід російських військ на кордони Донецької області до 15 вересня, хоча РФ проводить передислокацію сил для досягнення цієї мети.

На їхню думку, Кремль це робить швидше для підняття бойового духу загарбницьких військ.

– Це розгортання російських військ, ймовірно, має на меті створити умови для перегляду операції із захоплення Донецької області, але російські війська навряд чи досягнуть прогресу, необхідного для захоплення області до 15 вересня, – йдеться у звіті.

Хоч там як, вони вважають, що Путін не відмовився від своїх максималістських намірів захопити всю країну, а його заяви, “ймовірно, спрямовані на те, щоб створити інформаційні умови для заклику до подальших зусиль Росії та створення сил восени та взимку цього року”.

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Джерело: ISW

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