ПВК Вагнера завербувала для війни в Україні близько тисячі в’язнів – ISW

Вересень, 04 в 11:53

У Росії для участі у війні проти України завербували близько тисячі ув’язнених.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на російські видання зазначають, що для цього керівництво російської приватної військової компанії Вагнера особисто відвідало виправні колонії в Ростовській та Іванівській областях РФ.

Є інформація, що ПВК Вагнера планує створити спеціальний підрозділ для громадян із російських в’язниць.

Зараз дивляться

Раніше українські військові вже брали в полон на фронті колишніх російських засуджених.

А днями у російських ЗМІ навіть з’явилась інформація про посмертне присвоєння високих звань РФ та “Л/ДНР” вбитому в Україні засудженому.

До участі у війні в Україні бойовик відбував 25 років покарання за п’ять вбивств.

Наприкінці літа українська розвідка повідомила про намір Міноборони Росії збільшити кількість найманців із приватних військових компаній.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 193-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW