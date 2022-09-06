Вересень, 05 в 23:35

Росія зіткнулась з найбільш тривалими санкціями США та Європи за повномасштабне вторгнення на територію України. Проте ситуація з російською економікою залишає бажати кращого – найбільший удар припаде на галузі, на які Кремль опирався протягом років.

Про це повідомляє американське агентство Bloomberg з посиланням на конфіденційну доповідь, підготовлену для закритого засідання російського керівництва, яке відбулося 30 серпня. Особи, знайомі з її обговоренням, підтвердили справжність документа.

За даними видання, документ став результатом багатомісячної роботи експертів. У документі оцінено справжній вплив економічної ізоляції РФ внаслідок нападу на Україну. Два з трьох сценаріїв у звіті свідчать про те, що падіння російської економіки прискориться у 2023 році.

Зараз дивляться

У документі йдеться, що рівень довоєнної економіки РФ зможе повернутися лише наприкінці десятиліття або значно пізніше. Найбільш “стресовий” для Кремля сценарій передбачає падіння ВВП на 11% у 2023 році та на 11,9% у 2024 році.

Проте для більшого падіння економіки країни-агресора необхідне запровадження додаткових санкцій, до яких приєднуватимуться більше держав. Водночас різка відмова Європи від російської нафти та газу вдарить на здатність Кремля забезпечувати внутрішній ринок.

Тиск на економіку Росії посилюють технологічні та фінансові обмеження. У документі зазначено, що до 200 тис. IT-фахівців можуть поїхати з території РФ до 2025 року.

Автори доповіді попереджають, що якщо світова економіка скотиться в рецесію, Росія зіткнеться з подальшим скороченням експорту. Це спровокує падіння рубля та сплеск інфляції.

Плани Європи щодо припинення імпорту російських нафтопродуктів (55% експорту у 2021 році) також можуть призвести до різкого скорочення виробництва, внаслідок чого на внутрішньому ринку утвориться дефіцит палива.

А вже до 2022 року телекомунікаційний сектор РФ відстане від світових лідерів на п’ять років, внаслідок чого до 2025 року почнеться дефіцит SIM-карток.