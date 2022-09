Пріоритетом Кремля залишається “звільнення” Донбасу – розвідка Британії

Росія не відмовиться від подальшого наступу на Донбасі, незважаючи на наслідки стримування з боку ЗСУ, вважають у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Головні напрямки російського наступу на Донбасі – Авдіївка та Бахмут.

Там вважають, що політичною метою російської операції майже напевно залишається “звільнення” Донбасу, але, ймовірно, росіяни неодноразово пропускали терміни досягнення цієї мети.

