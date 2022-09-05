Пріоритетом Кремля залишається “звільнення” Донбасу – розвідка Британії

Вересень, 05 в 10:13

Росія не відмовиться від подальшого наступу на Донбасі, незважаючи на наслідки стримування з боку ЗСУ, вважають у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Головні напрямки російського наступу на Донбасі – Авдіївка та Бахмут.

– Попри те, що Росія досягла найбільшого успіху в цьому секторі, її сили просувалися лише приблизно на 1 км на тиждень у напрямку до Бахмута, – наголошують у розвідці.

Там вважають, що політичною метою російської операції майже напевно залишається “звільнення” Донбасу, але, ймовірно, росіяни неодноразово пропускали терміни досягнення цієї мети.

Зараз дивляться

– Українська влада стверджує, що зараз російським силам наказано завершити цю місію до 15 вересня 2022 року. Навряд чи вони досягнуть цього, що ще більше ускладнить плани Росії провести референдуми щодо приєднання окупованих територій до РФ, – підсумували у розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 5 September 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/7fPp6gM5tS ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/OrGEqsSJnD — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 5, 2022

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