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Факти / Світ / Росія

Пріоритетом Кремля залишається “звільнення” Донбасу – розвідка Британії

Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Пріоритетом Кремля залишається “звільнення” Донбасу – розвідка Британії
Фото: Pexels

Росія не відмовиться від подальшого наступу на Донбасі, незважаючи на наслідки стримування з боку ЗСУ, вважають у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Головні напрямки російського наступу на Донбасі – Авдіївка та Бахмут.

– Попри те, що Росія досягла найбільшого успіху в цьому секторі, її сили просувалися лише приблизно на 1 км на тиждень у напрямку до Бахмута, – наголошують у розвідці.

Там вважають, що політичною метою російської операції майже напевно залишається “звільнення” Донбасу, але, ймовірно, росіяни неодноразово пропускали терміни досягнення цієї мети.

Зараз дивляться

– Українська влада стверджує, що зараз російським силам наказано завершити цю місію до 15 вересня 2022 року. Навряд чи вони досягнуть цього, що ще більше ускладнить плани Росії провести референдуми щодо приєднання окупованих територій до РФ, – підсумували у розвідці.

 

Повномасштабна війна в Україні триває вже 194-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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