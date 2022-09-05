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Факти / Світ / Росія

Війну в Україні підтримує майже вдвічі менше росіян, ніж на початку вторгнення – експерт

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Війну в Україні підтримує майже вдвічі менше росіян, ніж на початку вторгнення – експерт

Якщо на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за продовження війни виступали 72% росіян, то сьогодні таких 45%.

Про це в ефірі телеканалу FreeДом заявила політичний аналітик та головний редактор порталу After empire Ольга Курносова.

– Соцопитування показують, що антивоєнні настрої суспільства зростають. Якщо одразу після початку російської агресії соцопитування показували, що 72% росіян хочуть продовження війни, то зараз таких “яструбів” залишилося лише 45%. І це падіння майже вдвічі, дуже суттєве падіння, – зазначає Курносова.

Також вона додала, що “в тоталітарній країні соцопитування під час війни – це таке собі, й відсоток відмов великий”.

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– Тому навіть якщо у таких опитуваннях результат 45%, то це означає, що насправді тих, хто хоче продовження війни, ще менше, – каже експерт.

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