Вересень, 06 в 21:19

У понеділок, 5 вересня, стало відомо, що президент Росії Володимир Путін затвердив нову концепцію зовнішньої політики, засновану на так званому руском мірє, концепція якого стала основою для інтервенції в інші країни під приводом підтримки населення, яке знає російську мову.

У 31-сторінковому документі зазначено, що Росія збирається “обороняти, оберігати та розвивати традиції та ідеали руского міра”.

Незважаючи на те, що стратегію представили як “м’яку силу”, насправді вона офіційно закріплює тези та методику релігії та політики, що виправдовують окупацію українських територій.

Зараз дивляться

– Російська Федерація надає підтримку співвітчизникам, які проживають за кордоном, у реалізації їхніх прав, забезпечує захист їхніх інтересів та збереження російської культурної ідентичності, – йдеться у доктрині.

Крім того, у новому документі вказується, що Москва планує розширювати співпрацю з сепаратистськими утвореннями “Л/ДНР”, а також Китаєм, Індією, Близьким Сходом, Африкою, Латинською Америкою.

Судячи з цієї доктрини, РФ продовжує необґрунтовано ставитися до країн колишнього СРСР як до своєї сфери впливу.

Що може означати ця нова доктрина, якими є її можливі наслідки, а також чому в РФ настільки активізувалося висвітлення поїздки Путіна на військові навчання з Індією та Китаєм – розповіли в коментарях Фактам ICTV політологи Ярослав Божко та Олеся Яхно.

Про нову путінську концепцію

Ярослав Божко наголошує, що всі подібні концепції, зрештою, публікуються заради створення ідеологічного чи політико-ціннісного фону для реальних дій, які вже здійснює РФ.

– По суті, якщо ми бачимо готовий оформлений документ, під яким стоять підписи офіційних осіб, можна дійти невтішного висновку, що це той курс, який реалізується вже не перший рік. І якщо він має таке публічне оформлення, то це просто додаткова фіксація, – заявив він.

Експерт нагадав, що в Росії ніколи і нічого не з’являлося спочатку в публічній площині – традиційно спочатку йшло кулуарне обговорення за допомогою лояльної до влади експертної ради, яка вирішувала, що може стати основою того чи іншого курсу.

– Усі ці ідіологеми відповідають насамперед практичним інтересам, які ставить перед собою Росія. Це таке предметне конкретне вираження загальної російської політики, – повідомив він.

За словами політолога, це продовження попередніх документів, розмитих за часом. Ця доктрина не може змінити хід війни, швидше за все, росіяни будуть змушені коригувати частину доктрин відповідно до висновків, які вони отримають під час її ведення.

– Ми маємо розуміти, чим є такі доктрини. Це спроба створити писану рамку пошуку ціннісних принципів для підручників, міністерств спорту та молоді, патріотичного виховання, масової пропаганди тощо, – повідомив Божко.

Водночас експерт зазначив, що Росія залишається державою, яка дуже слабко орієнтується в таких сферах, а отже документ фіксує те, що суттєво ніщо не зміниться.

Політолог повідомив, що не варто забувати рівень бюрократизації та деідеологізації Росії. Зокрема там немає серйозних фахівців, які могли б довести керівництву, що відбувається насправді, а не ілюзорно.

– Бо ідеологія все ж не може бути лише ширмою, з неї мають виходити в державі. Новий документ Путіна може бути використаний у пропаганді, але за підсумками управління все одно триматиметься на плутократичних засадах: корупції, кумівстві тощо, – стверджує Божко.

Ідеологема у такій ситуації сприймається лише як ще один телевізійний контент, який нічого не змінює. Це лише штрих до портрета, коли РФ оформляє в пакет документів своє бачення.

– Не можу сказати, що це дієво. І насамперед – не адаптивно. Більше це відповідає бажанням того, хто пише цей документ, як він це бачить, аніж аналізу якихось погроз та потреб РФ, – резюмував політолог.

Тим часом, політексперт Олеся Яхно підкреслила, що після повномасштабного вторгнення всі ці концепції, навіть якби це стосувалося не України, а будь-якої іншої країни, виглядають абсолютно непереконливо і навіть суперечливо. Бо всі вже побачили, що таке рускій мір – це війна, вбивства, крадіжки, архаїзм.

– Жодної привабливої ​​характеристики руского міра на сьогодні немає. І тому ми бачимо, що це відображається не тільки з боку України, а й усього світу. Ми бачимо, що Росія зазнає втрат навіть у питанні такої м’якої сили, як церква. І це відбувається скрізь, окрім самої РФ, – повідомила Яхно.

Політолог розповіла, що навіть на пострадянському просторі рускій мір тепер асоціюється з війною, тоді як раніше могли бути ілюзії про те, що йдеться про людей, які мають якісь спільні цінності, люблять російську культуру та літературу і яких треба захищати.

– Росія руйнує, зокрема, російськомовні українські міста. І в цьому сенсі ніякого руского міра, як це намагалися подавати в Росії, починаючи з 2014 року, на сьогодні немає. Це непереконливо, і цю ідею обнулила сама Росія, – зазначає Олеся Яхно.

Вона додала, що вже зараз можна побачити, які рішення приймаються не лише щодо економіки, а й щодо інформаційної політики. Так, Russia Today заборонена практично у всіх країнах, перебуває під санкціями, йдеться про те, щоби взагалі заборонити російські канали та їх трансляції повністю.

– У цьому сенсі ні для кого ідеї руского міра немає. Якби під цим були якісь привабливі риси, навіть під прикриттям м’якої сили на рівні гуманітарної чи економічної співпраці, це було б одне. А якщо це винятково війна, то вся ця ідея не працює. Це як паралельні світи, і у світі РФ не хоче жити ніхто, він неприйнятний ні для кого, – повідомила експерт.

За її словами, постійні спроби переглянути історію України та розповісти, що якась частина нашої країни має стати чи то частиною руского міра, чи просто частиною Російської Федерації, виглядає непереконливо, адже щоб хтось став частиною когось, треба показати, заради чого це робиться.

– Однак усі приклади, куди РФ заходила на пострадянському просторі – не лише Україна, а й Молдова, Грузія, конфлікт у Карабаху, де Росія підтримувала одну із сторін, – воно ні до чого доброго не призводить абсолютно. Адже немає концепції РФ як сучасної держави. Іншої стратегії, окрім війни, вона не має, – резюмувала експерт.

А тому, констатувала Яхно, “міжнародна” концепція Путіна розрахована виключно на внутрішню аудиторію, щоб під таким соусом виправдовувати війну та надавати якогось сенсу діям РФ.

– Це непрацююча конструкція, спрямована на пошук виправдань усередині Росії. Щоб якось пояснювати і майбутні економічні погіршення, говорити, що це велика ідея і ми хочемо захистити всіх, об’єднати рускій мір, а США і Захід нам заважають, хочуть нас знищити і в нас немає іншого вибору, – розповіла вона.

Експерт зазначила, що таким чином російських громадян практично повністю відключено від внутрішньої російської проблематики. І, незважаючи на те, що в РФ відбуваються свої процеси, росіяни не звертають на це уваги, що виглядає неадекватно.

– Можливо, згодом помилковість російської війни стане зрозумілою і для самої російської влади, але на даному етапі вони намагаються знайти виправдання, навіщо взагалі потрібна була війна, – повідомила вона.

Про військові навчання РФ з Індією та Китаєм та обіцянку поїздки Путіна на Донбас

У вівторок, 6 вересня, російський президент Володимир Путін відвідав навчання під назвою Восток, на яких РФ проводить спільні тренування з військами з Китаю та Індії. Ця подія широко висвітлювалася у російських пропагандистських ЗМІ, тоді як прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що надалі Путін нібито обов’язково відвідає тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей України.

І це все – на тлі доволі скромних результатів РФ у війні проти України, зокрема на Донбасі.

Ярослав Божко зазначив, що насамперед через відсутність серйозних перемог на фронті росіяни намагаються менше про це говорити. У зв’язку з цим, наприклад, на пропагандистському Пєрвому каналі вперше за півроку вирішили повернути у сітку мовлення розважальні програми.

Водночас, приїзд Путіна є маркером спрби зміцнення особистої лояльності з армією, вважає експерт.

– Тому що Путін, як і всі люди у погонах, хай і в минулому, боїться лише одного сценарію. І це не масова кривава народна революція, а заколот. І заколоти такі, майже без винятків, є справою рук військових еліт, військового керівництва, солдатів та офіцерів, – повідомив він.

У зв’язку з цим главі Кремля важливо зміцнювати імідж не так в очах російського суспільства, як скріплювати особливий зв’язок між собою та репресивним апаратом.

Показувати, що вони є новою елітою, особистою гвардією Путіна, щоб уникнути можливого удару у спину, зазначив експерт.

Він наголосив, що Путін мислить про себе в глобальному, епохальному масштабі, як про людину, яка змінює історію та нібито виправляє історичні помилки.

– Він не обов’язково має бути жорстким параноїком, який боїться, що суспільство РФ збунтується і не прийде на вибори. Він боїться того, що збунтуються силовики, які реально наділені владою в Росії, наділені зброєю та розумінням, як працює ця держава.

Так що він приїхав задобрювати їх. Це ж як робиться – він приїхав не з порожніми руками, будуть вручені премії, ордени, медалі, – розповів політолог.

Тим часом Олеся Яхно вважає, що ці навчання та поїздка Путіна покликані не лише показати нібито велич та могутність на тлі поразок в Україні, а й є реакцією на ізоляцію Росії у світі.

Адже Росія під санкціями та будь-які зустрічі та розмови чи співпраця з цією країною є токсичними. І список сфер, де можливі хоч якісь домовленості, дуже обмежений.

– На цьому фоні Кремль намагається будь-яку активність на міжнародній арені показати як щось суттєве. Нібито незважаючи на те, що Захід не співпрацює з РФ, є такі альянси і військові навчання, – зазначає політолог.

Проте все це дуже демонстративно, адже такі альянси йдуть на користь не Росії, а гравців, які є могутнішими з точки зору довгострокової перспективи. Зокрема йдеться про Китай, який не воює і не перебуває під санкціями.

А тому скрізь, де Китай перетинається із РФ, він виграє від цього, повідомляє експерт.

– Він стає потужнішим, а Росія сама себе загнала у рамки війни, що, як ми бачимо, не дає їй жодних перспектив. Тому будь-які такі зустрічі, навчання, телефонні розмови подаються так, ніби РФ залишається великим геополітичним гравцем. Але це блеф, – розповіла політексперт.

Яхно зазначила, що частково така демонстрація допомагає Кремлю зберігати внутрішню підтримку, коли громадяни не відчувають війну та бачать пропаганду, що нібито все добре, а отже, можна спокійно сидіти і ніяк не реагувати.