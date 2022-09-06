Вересень, 06 в 9:26

Росія витрачає на війну в Україні помітно менше, ніж заробляє на продажу енергоресурсів.

Відповідні підрахунки опублікував фінський Центр досліджень енергетики й чистого повітря (CREA).

Так, протягом шести місяців повномасштабної війни з 24 лютого РФ отримала щонайменше €158 млрд від експорту нафти, газу й вугілля, що свідчить про необхідність негайного посилення економічних обмежень для РФ.

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Водночас російські витрати на війну в Україні центр оцінив у €100 млрд.

Найбільшим покупцем російських енергоресурсів був Євросоюз, який витратив на них €85 млрд (з них 19 млрд припало на Німеччину). А за ним вже йдуть Китай (€34,9 млрд), Туреччина (€10,7 млрд), Індія (€6,6 млрд), Японія (€2,5 млрд), Єгипет (€2,3 млрд) і Південна Корея (€2 млрд).

За словами експертів, РФ за шість місяців отримала €43 млрд чистого доходу від продажу викопного палива. У доповіді наголосили, що це допомагало фінансувати воєнні злочини в Україні.

Вони стверджують, що Росія шукає шляхи обходу введених обмежень й намагається перенаправити поставки нафти шляхом її перероблення, змішування, перевантаження на інші судна.

Тому потрібні суворіші правила та покарання, щоб запобігти надходженню сирої нафти та нафтопродуктів із вмістом російської нафти, на ринки з чинними заборонами.

Експерти наголосили на необхідності ЄС заборонити використання європейських суден і європейських портів для транспортування російської нафти до третіх країн, а Велика Британія повинна припинити дозвіл для своєї страхової галузі брати участь у цій торгівлі.

Європа також має прискорити заходи з енергозбереження й запровадження чистої енергетики, теплових насосів, електромобілів та інших технологій для заміни російського викопного палива.

Джерело: CREA