Вересень, 06 в 22:01

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна продовжуватиме працювати над тим, щоб Росію визнали країною-спонсором тероризму.

Про це Кулеба сказав в ефірі телемарафону у вівторок, 6 вересня.

– Ми вимагали, вимагаємо і вимагатимемо визнання Росії державою-спонсором тероризму. Те, що зараз адміністрація Байдена не готова ухвалити таке рішення, не означає, що його ніколи не буде прийнято. Ми працюватимемо над тим, щоб Росію визнали тим, ким вона насправді є, – заявив міністр.

Кулеба додав, що починаючи з 24 лютого Україні вже неодноразово відмовляли в різних проханнях, проте потім рішення все ж таки приймалися.

Зараз дивляться

Він нагадав, що це стосувалося як зброї, так і санкцій.

Дмитро Кулеба висловив переконання, що робота зі Сполученими Штатами у цьому напрямі триватиме.

– Ми не відступимо і наполягатимемо на своєму. Тому що це було б справді правильним рішенням, – розповів він.

До цього в Білому домі заявляли, що внесення РФ до списку країн-спонсорів тероризму може мати непередбачені наслідки, зокрема, затримати експорт продовольства.

Кулеба, своєю чергою, навів приклад Ірану, який перебуває у списку країн-терористів і все ж таки бере участь у переговорах зі США та ЄС.

– Як бачите, одне одному не заважає, – сказав Кулеба.

До цього речниця Білого дому Карін Жан-П’єр повідомила, що рішення не включати Росію до списку країн-спонсорів тероризму – остаточне.