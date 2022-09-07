Скаржився на втому та задишку: Путін заснув під час наради про туризм у РФ

Вересень, 07 в 15:09

Нарада за участю російського диктатора Володимира Путіна під час його поїздки на Далекий Схід Росії виявилася напрочуд цікавою для його учасників, що увігнала у сон частину присутніх. Це зазначає британське видання Daily Mail.

— Російський президент Володимир Путін, здається, увігнав у сон себе та деяких своїх чиновників під час зустрічі, – пише видання.

На відео видно, як 69-річний диктатор наче дрімає під час засідання Держради щодо розвитку туризму в Росії.

Раніше Путін “скаржився лікарям на втому та задишку” під час поїздки на східну частину РФ, де він був присутній на військових навчаннях Восток.

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На кадрах із засідання Держради також видно, як чиновники Путіна відчайдушно намагаються тримати очі відкритими, слухаючи промови. Але один за одним, здавалося, дрімали на сесії на острові Руський (у Японському морі, – Ред.) поблизу міста Владивосток.

Видання пише, що кадри із зустрічі, на яких видно, як Путін, очевидно, засинає під час зустрічі, у поєднанні з заявами про те, що він скаржився лікарям на втому та задишку, викликають нові сумніви щодо його здоров’я.

Daily Mail посилається на повідомлення Telegram-каналу Генерал СВР, де стверджується, що Путін страждає від серйозних проблем зі здоров’ям, тому він може юути не присутній на зустрічі, або замість нього може бути навіть дублер.

— Ще перед польотом на Камчатку у Путіна загострилися проблеми з нирками, з’явився набряк обличчя, чітко з’явилися мішки під очима, – йдеться в повідомленні каналу.

Питання про стан здоров’я Путіна циркулювали протягом деякого часу в Росії, дехто припускав, що він хворий на рак або хворобу Паркінсона, і він регулярно зникав на кілька днів поспіль на тлі заяв, що йому роблять операцію.

Чутки про здоров’я Путіна набули такого розмаху, що Кремль офіційно їх коментував. Речник Путіна Дмитро Пєсков наполягав, що російський диктатор має “чудове здоров’я”, а будь-які чутки називав “повною нісенітницею”.