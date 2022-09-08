У Росії депутати закликали Думу звинуватити Путіна у держзраді та усунути

Вересень, 08 в 14:22

У Санкт-Петербурзі депутати закликали Думу РФ висунути обвинувачення у державній зраді проти диктатора Володимира Путіна через розв’язану ним війну в Україні.

З відповідним закликом виступила Рада муніципальної освіти (МО) Смольнінське у Петербурзі, про що повідомив депутат МО Смольнінське Дмитро Палюга.

— Рішення підтримали більшість присутніх депутатів, – заявив Палюга.

Він не уточнив, скільки саме депутатів схвалили рішення. Водночас ще один депутат Микита Юферєв зазначив, що лише троє депутатів муніципальної ради утрималися від голосування за ухвалу, проте прийшли підтримати кворум.

Зараз дивляться

Палюга також виклав тексти рішення та звернення, яке планується направити депутатам російської Держдуми.

Совет МО Смольнинское принял решение обратиться к депутатам Госдумы с предложением выдвинуть обвинение в госизмене против президента Путина для отрешения его от должности Решение поддержало большинство присутствующих депутатов pic.twitter.com/WMg1areX52 — Дмитрий Палюга (@dmitry_palyuga) September 7, 2022

У ньому йдеться про те, що в під час війни гинуть “молоді працездатні” громадяни Росії, страждає російська економіка, НАТО розширюється на схід, а Україна отримує нове озброєння, хоча Путін називав однією з цілей вторгнення “демілітаризацію” країни.

— За час “СВО” Україна отримала сучасну військову техніку та кошти в сумі на $38 млрд. Це більше за військовий бюджет Польщі та Канади, – пишуть депутати у зверненні.

У зверненні йдеться що путінська “спецоперація” та рішення про її початок завдають шкоди безпеки Росії та її громадян.

— У зв’язку з цим просимо вас як депутата Державної думи виступити з пропозицією про висування звинувачення в держзраді проти президента РФ для звільнення його з посади, – йдеться у зверненні.

Обратились в ГосДуму с предложением отстранить Путина от должности в связи с государственной изменой. Его решение о начале СВО привело к 1) гибели российских военных, 2) проблемам в российской экономике, 3) расширению НАТО (граница с НАТО увеличилась в 2 раза!), (1/3) pic.twitter.com/j4pbxyavBa — Никита Юферев (@NikitaYuferev) September 7, 2022

Депутати МО Смольнінське вуже направляли звернення до Путіна на початку березня. У ньому зазначалося, що через історичні фантазії Путіна під удар поставлені тисячі російських військових та мільйони громадян України, а також йшлося про “непоправний удар” по міжнародному авторитету РФ. Вони закликали Путіна негайно вивести війська та піти у відставку.