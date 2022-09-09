Вересень, 09 в 10:46

Російські військові, перебуваючи в Харківській області, розповідають, що їх взяли у кільце, а допомоги, найімовірніше, не буде.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, опублікувавши перехоплену розмову.

– Корпусу п*зда. Ми, походу, зараз в оточенні, а вийти не дають ніх*я, – жаліється окупант.

Водночас співрозмовник загарбника (ймовірно, теж російський військовий) розповідає, що на Харківський напрямок росіяни стягують сили, щоб “розімкнути кільце”. Він запитав, чи є втрати, на що той відповів:

Зараз дивляться

– Не знаю, нічого не бачив (підтягування сил, – Ред.). Ну 300-ті є, а кільце, там нех*й розмикати, корпусу немає. Там і міномети по нам, і артилерія. Тільки-но змінимо позицію – по нас х*ярять, знову змінюємо позицію – по нас х*ярять.

Нагадаємо, що Генштаб повідомив про успіхи ЗСУ на Харківському напрямку. За підтримки місцевого населення їм вдалося просунутися майже на 50 км за три дні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 198-му добу.

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