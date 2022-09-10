Вересень, 10 в 0:07

Рада депутатів муніципального округу Ломоносівський у Москві звернулася до президента Росії Володимира Путіна з вимогою піти у відставку.

Протокольне рішення депутатів оприлюднили на офіційному сайті округу. У зверненні зазначається, що після другого терміну Путіна “все пішло наперекосяк”, тому для благополуччя РФ необхідна зміна влади.

– Риторика, яку використовуєте ви та ваші підлеглі, протягом тривалого часу була пронизана нетерпимістю та агресією, що зрештою фактично відкинуло нашу країну в епоху Холодної війни. Росію знову почали боятися і ненавидіти, ми знову загрожуємо всьому світу ядерною зброєю, – наголошується у документі.

Депутати просять Путіна піти у відставку, оскільки його методи управління державою “безнадійно застаріли” та не відповідають інтересам РФ.

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– У зв’язку з вищевикладеним, просимо: звільнити себе з посади у зв’язку з тим, що ваші погляди, ваша модель управління безнадійно застаріли, і перешкоджають розвитку Росії та її людського потенціалу, – підсумовуєтся у зверненні.

Напередодні у Санкт-Петербурзі депутати закликали Думу РФ висунути обвинувачення у державній зраді проти Путіна через розв’язану ним війну в Україні.