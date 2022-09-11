Вересень, 11 в 14:16

Через війну в Україні відбувається остання фаза довгого історичного процесу – остаточного розпаду Російської імперії.

Про це заявила американська історик, письменниця і журналістка Енн Епплбаум в одному з інтерв’ю.

За її словами, імперські амбіції у росіян існують досі, хоча західні країни очікували, що вони відійдуть від них ще в 1990-х роках. Саме війна проти України може вплинути на людей в Росії.

Зараз дивляться

– Я думаю, що єдине, що може справді спрацювати та змінити свідомість росіян, це якщо вони програють цю війну і зрозуміють, що програли, – зазначила Епплбаум.

Історик зізналася, що РФ не очікувала такого спротиву з боку українців, тому зараз їй доводиться вести війну, до якої вона не була готова. На користь України грає також те, що українські військові вмотивовані.

Водночас російські окупанти воюють за гроші й за якусь ідею імперської величі, а не за власні домівки та те, у що глибоко вірять.

Українські солдати мають віру й у певному сенсі борються більше як партизанський чи національно-визвольний рух, ніж як держава. Епплбаум нагадала, що історично такі рухи найчастіше перемагають.

Нещодавно секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що у Росії вже спостерігаються процеси, які можуть завершитися її розпадом як федерації. Вони почали набирати обертів протягом останніх двох місяців.