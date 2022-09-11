Вересень, 11 в 16:04

Міністерство оборони Росії визнало, що Вовчанськ та більша частина Харківської області перебувають під контролем Збройних сил України.

Про це свідчить карта бойових дій, яку окупанти оприлюднили у неділю, 11 вересня.

Зазначимо, що інформація про звільнення Вовчанська з’явилась у мережі сьогодні, проте офіційного підтвердження від Генштабу чи президента ще немає.

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Раніше ми повідомляли, що Міноборони Росії вигадало нову “відмазку” для пояснення успіхів ЗСУ на фронті.

Зокрема, свою поразку вони пояснюють рішенням “перегрупувати сили російської армії з Балаклеї та Ізюму на Харківщині на Донецький напрямок”.

За даними президента Володимира Зеленського, від початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тис. км нашої території на різних напрямках фронту.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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