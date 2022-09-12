Відкривав Путін: хакери через успіхи ЗСУ на Харківщині “замінували” колесо огляду у Москві

Вересень, 12 в 1:01

Російські хакери груп XakNet та KillNet, які підтримують війну проти України, зламали сайт колеса огляду у Москві. Вони заявили, що це помста за поразку ЗС РФ під Харковом.

У розпал контрнаступу ЗСУ на Харківському напрямку, 10 вересня, президент РФ Володимир Путін відкрив “найбільше в Європі” московське оглядове колесо. Веселощі не скасували навіть після явної поразки окупантів у Харківській області, що засмутило кремлівських пропагандистів.

На зламаному сайті оглядового колеса з’явилася вимога хакерів “зупинити криваве московське колесо”.

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– Ми вважаємо абсолютно недоречним, що поки наші хлопці гинуть на фронті, гнила ліберальна інтелігенція пускає салюти і вдається до ледарства в столиці нашої Батьківщини, – йдеться у повідомленні.

Закінчується повідомлення інформацією про те, що “Сонце Москви” заміновано, і якщо вимоги “патріотів” не будуть виконані, а саме не покарають тих, хто винен у загибелі солдатів РФ на фронті, колесо огляду “закотиться навіки”.

До речі, по мірі успіхів України на полі бою протестні настрої у Росії зростають. Так, у Санкт-Петербурзі депутати закликали Думу РФ висунути обвинувачення у державній зраді проти диктатора Володимира Путіна через розв’язану ним війну в Україні.

Також Рада депутатів муніципального округу Ломоносівський у Москві звернулася до президента Росії Володимира Путіна з вимогою піти у відставку.