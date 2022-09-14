Вересень, 14 в 12:26

Доходи Росії від експорту нафти та газу скоротились до найнижчого рівня за 14 місяців, адже через західні санкції ціни на російську нафту впали.

Надходження до російської скарбниці від продажу викопного палива, що становлять понад третину бюджету країни, у серпні скоротилися до 671,9 млрд рублів ($11,1 млрд), що є найнижчим показником з червня 2021 року.

Згідно з даними Мінфіну, це майже на 13% менше, ніж у липні.

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У серпні Росія отримала прибуток від енергоресурсів на 3,4% менше, ніж у серпні минулого року, хоча ціни на нафту марки Urals зросли майже на 10%.

Через санкції чимало “традиційних” покупців російської нафти у Європі відмовилися її купувати.

РФ була змушена продавати нафту зі значною знижкою на азіатських ринках. Це не дало Москві отримати прибутки внаслідок вищих світових цін на нафту.

Місячне падіння нафтогазових надходжень Росії в серпні є результатом правил сплати податків, зауважує російський Мінфін.

Російські виробники нафти зазвичай сплачують податок на прибуток за попередній квартал у квітні, липні, жовтні та січні. Таким чином сплата податку додала приріст нафтогазової виручки за липень на 306,3 млрд рублів.