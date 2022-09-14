Вересень, 14 в 20:08

Російське військове командування виставило “загороджувальні загони”, аби не дати військовослужбовцям ЗС РФ тікати на територію Росії після контрнаступу Збройних сил України на Харківщині.

Про це 14 вересня повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

– Внаслідок дій українських Сил оборони серед особового складу окупаційних військ спостерігається нагнітання панічних настроїв та небажання брати участь у війні. Ситуація посилюється завдяки невчасним та неповним виплатам обіцяного грошового утримання, – пишуть розвідники.

За даними ГУР, багато російських військових, єдиною мотивацією яких було саме матеріальне забезпечення, наразі шукають спосіб або повернутися на територію Російської Федерації, або здатися в полон українським Збройним силам.

Зараз дивляться

Українські розвідники вказують, що після відступу окупантів з Ізюмського напрямку на Донеччину ворог очікує підвезення боєкомплекту та палива.

Водночас під час відступу ворожих підрозділів окупанти витратили або вимушено кинули практично все озброєння та техніку. Крім того, в ГУР вказують, що з боку російських військових фіксуються скарги, що обіцяна допомога так і не надійшла.

– Підрозділи 20 гвардійської загальновійськової армії РФ (в/ч 12721) під час відступу від Ізюму і Балаклії зазнали великих втрат. В деяких ротах залишилось близько половини особового складу. Ті, що вижили, мають намір рухатися в бік російського кордону, щоб повернутися додому, – йдеться у повідомленні ГУР МО.

Багато військових Російської Федерації зосередилось поблизу кордону РФ в районі Бєлгородської області, де не мають зв’язку з командуванням, а також мають проблеми з постачанням їжі та боєприпасів.

– Щоб зупини масову втечу з поля бою, кремлівське командування посилює використання “перевірених” радянських методів “переконання”. З перехоплених розмов окупантів стало відомо про встановлення тилу так званих загороджувальних загонів, – пишуть розвідники.

Зокрема, командирам 4 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу РФ надійшло повідомлення: “В тильній смузі виставлений загороджувальний загін. Всі війська, що відступають, будуть знищені. Наказ командувача номер 222. Довести до всіх постів”, повідомляють в ГУР МО.

10 вересня українські розвідники публікували перехоплення розмови окупантів, в яких один з бойовиків “ЛНР” розповідає, як тікав з Балаклії під час наступу ЗСУ.