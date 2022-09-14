Вересень, 14 в 17:31

Маршал авіації Королівських ВПС у відставці, колишній генеральний директор Академії оборони та генеральний директор Об’єднаного розвитку сил стратегічного командування Едвард Стрінгер заявив, що російські збройні сили можуть бути зруйновані і війна може закінчитися вже до Різдва.

Про це він сказав у коментарі Sky News.

– Я не бачу, щоб росіяни змогли перебудувати свої збройні сили, щоб знову захопити ініціативу і знову перейти в наступ… Отже, тепер ми спостерігаємо, як це розвиватиметься на місцях, і є надія, що Зеленський опиниться в становищі, коли він зможе розпочати переговори про вигідні умови і, можливо, навіть перемогти все вторгнення Росії до його країни, – сказав Стрінгер.

Він зазначив, що зрештою всі конфлікти закінчуються переговорами, але потрібно відкалібрувати, наскільки необхідно тримати відкритими канали і наскільки Путіну дозволяють думати, що він все ще є частиною сім’ї націй.

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