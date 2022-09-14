Завдає шкоди майбутньому РФ: депутати по всій країні вимагають відставки Путіна

Вересень, 14 в 9:47

Услід за пітерськими та московськими вже десятки муніципальних депутатів у різних містах Росії вимагають усунення Володимира Путіна з посади президента країни.

– Географія сильно розширилася – від Нижнього Новгорода до Якутська, Новосибірська та Томська. Загалом дуже багато міст, – розповіла авторка петиції Ксенія Торстрем, муніципальний депутат із Санкт-Петербурга.

За її словами, петицію вже другий день підписують депутати місцевих рад по всій країні, станом на 13 вересня було 47 підписів.

Головний посил – Путін шкодить майбутньому Росії та її громадянам.

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Торстрем стверджує, що ще на початку повномасштабного вторгнення вони випустили “антивоєнну заяву, яку підписали близько 100 осіб”.

– Тому зараз, коли запитують, де ж ми були ці пів року і чому тільки зараз прокинулися, це несправедливо. Із самого початку депутати виступали проти, – сказала вона.

Днями рада депутатів муніципального округу Ломоносовський у Москві звернулася до президента Росії Володимира Путіна з вимогою піти у відставку.

У зверненні наголошується, що після другого терміну Путіна “все пішло наперекосяк”, тому для добробуту РФ необхідна зміна влади.