Вересень, 15 в 14:01

У мережі з’явилося відео, на якому соратник президента РФ Володимира Путіна та власник ПВК Вагнера Євген Пригожин вербує ув’язнених на війну.

Відео у Twitter опублікував журналіст Юрій Бутусов.

На відео чоловік, схожий на Пригожина, на подвір’ї колонії виступає перед ув’язненими.

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За його словами, війна в Україні важка, триває величезна витрата боєприпасів.

– Перший гріх – це дезертирство. Ніхто не дає задню. Ніхто не відступає, ніхто не здається у полон. При здачі в полон вам розкажуть про дві гранати, які ви повинні мати із собою. Другий гріх – це алкоголь та наркотики. І третій гріх – це “мародерка”, включаючи сексуальні контакти з місцевими жінками, флорою, фауною, чоловіками, з будь-ким, – розповідає Пригожин.

За його словами, набирають чоловіків від 22 до 50 років.

– Хто нам потрібний? Нам потрібні лише штурмовики. 60% моїх хлопців – лише штурмовики. І ви будете одними з них. Від нас ви не відрізнятиметеся нічим. До вас буде таке саме ставлення, іноді більш лояльне, ніж до тих, хто воює багато років, – сказав Пригожин.

За його словами, у його ПВК є важке озброєння, необхідне для наступу: літаки, танки, РСЗВ тощо.

Пригожин запевняє, що у разі загибелі на війні ховають на так званих Алеях слави.

– Далі, за пів року, йдіть додому, отримавши помилування. Ті, хто хоче залишитися з нами, лишаються. Тому варіантів повернутися на зону немає жодних. Хто першого дня приїжджає і не розуміє, куди він потрапив, робимо позначку “дезертир”. Після цього розстріл, — каже голова ПВК.

Коли та де саме було записано відео, невідомо.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що в Росії для участі у війні проти України завербували близько тисячі ув’язнених.