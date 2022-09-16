Заборона туристичних віз для росіян: чому США не наслідують приклад країн ЄС

Вересень, 16 в 19:53

Євросоюз скасував спрощений візовий режим для громадян РФ, а деякі країни вирішили також на національному рівні не видавати їм туристичні візи, проте у США інший підхід – обмеження спрямовуються лише на людей, які підтримують агресію проти України.

Про це в інтерв’ю ICTV заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

– Наша позиція щодо цього, як ми підходимо до візового питання – намагаємося спрямовувати обмеження на людей, які підтримують війну проти України. Такий підхід ми використовуємо і у питанні санкцій, і у наданні віз, інших кроках, – пояснила вона.

Брінк не відкидає можливості, що з часом позиція у візовому питанні може змінитися, проте наразі ситуація саме така.

Зараз дивляться

– Я з повагою ставлюся до раціонального бачення наших українських партнерів, але, як і з рештою питань, ситуація змінюється, ми ретельно розглядаємо можливість застосування кожного інструмента, який у нас є, щоб все застосовувати доречно і зрештою допомогти Україні захиститися, захистити свої території, – додала Брінк.

Повне інтерв’ю ICTV посла США в Україні Бріджит Брінк читайте тут.

12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про повне зупинення дії Угоди про спрощення візового режиму між Євросоюзом та Росією.

Окрім того, російські туристи більше не зможуть потрапити на територію дев’яти країн ЄС: Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Чехії, Словаччини, Данії, Бельгії та Нідерландів. Вони не приймають від громадян Росії документи на оформлення туристичних віз.