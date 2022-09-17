Вересень, 17 в 11:38

На тлі поразок у розв’язаній проти України війні РФ втрачає вплив у Центральній Азії. Про це свідчить саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який днями відбувся в Узбекистані і в якому взяв участь російський диктатор Володимир Путін.

Про це розповів в ефірі телемарафону на каналі FreeДом директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

Він підтвердив, що цей саміт можна вважати провальним для Путіна, якому, серед іншого, довелося чекати лідерів держав-учасниць, чого раніше ніколи не було.

Зараз дивляться

– Це видно саме по ставленню до Путіна, по питаннях, які ставилися йому, по дискусіях, які відбувалися. І те, про що Путін говорив на фінальній конференції: основна маса запитань стосувалася саме війни, і він постійно виправдовувався… Не виходить уже Путіну зараз виглядати таким собі мачо, країною першого світу. У кращому випадку він хіба підтверджує певні позиції в регіоні: що РФ поки що продовжує залишатися великою країною з поки що потужною економікою, – зазначив Семиволос.

На цьому тлі він відзначив очевидне посилення позицій Китаю в регіоні.

Експерт також прокоментував фото з полів саміту, на якому лідери країн спілкуються в невимушеній обстановці. Судячи зі світлин, головною дійовою особою під час розмови був президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, а кремлівський диктатор сидів збоку на дивані.

За словами Семиволоса, зазначене фото демонструє, хто насправді домінував на цій зустрічі, а Путін на диванчику “виглядає жалюгідно”.

Interesting photo of leaders from #Shanghai Cooperation Organisation summit in #Uzbekistan Seems to be canapés, fruit, fruit juice, also appears to be some champagne? On left, #Erdogan, Aliyev, Mirziyoyev, #Putin, Lukaschenko (Belarus applied to join), Raisi (#Iran just joined) pic.twitter.com/vrpYzy3qLa — Andrew Hopkins (@achopkins1) September 15, 2022

Експерт пояснив і те, чому кремлівський диктатор наче виправдовувався перед Китаєм через війну проти України та заявляв, що “розуміє занепокоєння” Пекіна. Так, Китай занепокоєний через те, що Росія програє війну. Пекін міг цілком закрити очі на окупацію України, оскільки це було б на користь Китаю в його експансіоністських планах із захоплення Тайваню.

– Але цього не сталося, і виникає відчуття, що автократії й надалі будуть програвати демократіям, а Україна якраз демонструє успішність демократій. Тому для Сі Цзіньпіня, який у своїй зовнішній політиці багато поставив на захоплення Тайваню, це, звісно, неприємний факт, – заявив експерт.

Загалом же саміт продемонстрував, що країни Азії незадоволені Путіним, й це роздратування все більше зростає. Семиволос не виключає, що Сі Цзіньпін висловлював російському диктатору це роздратування.

У цьому контексті цікавою є заява прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді, який під час зустрічі з Путіним наголосив, що “нинішня епоха – це не епоха війни”. І це попри те, що російська пропаганда всіляко позиціонувала Індію як нового союзника РФ.

На думку Семиволоса, до зміни позицій призвела успішна контрнаступальна операція українських військ на Харківщині.

– Мені здається, що головний аргумент – це українська наступальна операція під Харковом. Тому що тональність дуже багатьох політиків одразу ж змінилася. Якщо дотримуватися логіки, що є спільні інтереси в Індії та РФ, то російська війна якраз у цьому плані контрпродуктивна для Індії. Нинішня індійська влада достатньо націоналістична, вони намагаються створити певну дистанцію від Заходу, США. І вони відчувають, що поразка Росії, що наближається, змусить Індію більше рахуватися із Заходом, західною політикою, вимогами та умовами. Тому для них це також певний виклик, – розповів експерт.

За його словами, свідченням того, що РФ втрачає вплив у Центральній Азії, є також загострення давніх конфліктів між Киргизстаном і Таджикистаном, Вірменією та Азербайджаном. Паралельно лідер КНР приїхав на ШОС, щоб запропонувати Центральній Азії “певну нову платформу”, яка поступово витісняє РФ з цього простору.