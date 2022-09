На тлі поразок у розв’язаній проти України війні РФ втрачає вплив у Центральній Азії. Про це свідчить саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який днями відбувся в Узбекистані і в якому взяв участь російський диктатор Володимир Путін.

Про це розповів в ефірі телемарафону на каналі FreeДом директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

Він підтвердив, що цей саміт можна вважати провальним для Путіна, якому, серед іншого, довелося чекати лідерів держав-учасниць, чого раніше ніколи не було.

На цьому тлі він відзначив очевидне посилення позицій Китаю в регіоні.

Експерт також прокоментував фото з полів саміту, на якому лідери країн спілкуються в невимушеній обстановці. Судячи зі світлин, головною дійовою особою під час розмови був президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, а кремлівський диктатор сидів збоку на дивані.

За словами Семиволоса, зазначене фото демонструє, хто насправді домінував на цій зустрічі, а Путін на диванчику “виглядає жалюгідно”.

Interesting photo of leaders from #Shanghai Cooperation Organisation summit in #Uzbekistan

Seems to be canapés, fruit, fruit juice, also appears to be some champagne?

On left, #Erdogan, Aliyev, Mirziyoyev, #Putin, Lukaschenko (Belarus applied to join), Raisi (#Iran just joined) pic.twitter.com/vrpYzy3qLa

— Andrew Hopkins (@achopkins1) September 15, 2022