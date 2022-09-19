Вересень, 19 в 7:23

Через суттєву нестачу як людських, так і матеріальних ресурсів, російські окупанти продовжують вдаватись до нестандартних способів їх поповнення.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

– На посилення воюючих в Україні підрозділів, з російського міста Тамбов направлено 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини, – зазначили у Генштабі.

У краснодарському краї громадські організації “воїнів-афганців” отримали завдання щодо збору від місцевого населення грошей для закупівлі теплих речей регіональному добровольчому батальйону.

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