У Путіна є три варіанти і обирати доведеться між неприємними та ризикованими – Метью Сассекс

Вересень, 19 в 10:47

Після успішного контрнаступу ЗСУ, які відвоювали близько 8,5 тис. кв. км території, значна частина військ РФ фактично опинилася у пастці. Тому кремлівському диктатору Володимиру Путіну доведеться змінювати плани, у нього є максимум три варіанти – і всі програшні для нього.

Про це розмірковує у колонці на The Conversation науковий співробітник Центру стратегічних і оборонних досліджень Австралійського національного університету Метью Сассекс.

– По-перше, він може шукати політичного рішення, сподіваючись утримати територію, захоплену маріонетками Кремля за 8 років до його вторгнення у 2022 році. Це непривабливий вибір, тим більше, що оптимістичний президент України Володимир Зеленський навряд чи налаштований на те, щоб домовлятися про вигідні для Москви умови, – вважає він.

На його думку, такий варіант принизливий для РФ на міжнародному рівні, адже Путіну важко змиритися з тим, що маленька країна перемагає велику ядерну державу. Також це може підірвати його позиції як лідера в самій Росії, що вже відбувається. Про це свідчать заяви місцевих депутатів, які закликають судити його за держзраду.

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Другий варіант – Путін може спробувати відновити довгу та виснажливу кампанію, але за нинішніх темпів втрат Росії, вяк важає австралієць, її сили будуть виснажені приблизно за 12 місяців.

– Третій варіант Путіна — ескалація: надіслати сигнал і Заходу, і Україні, що він серйозно налаштований. Враховуючи сумнівний характер двох інших варіантів, цей може бути вірогіднішим. Але де здійснювати ескалацію? І що не менш важливо, як? – пише Сассекс.

Серед варіантів він називає вторгнення до Молдови, щоб анексувати Придністров’я та інші території. Проте, щоб просунутися туди, Росії потрібен контроль над українським містом Одеса.

А ще таке вторгнення “може спонукати близького партнера Молдови Румунію — члена НАТО — втрутитися”.

– Окрім молдавського сценарію, Путін може вирішити влаштувати провокацію проти такої держави НАТО, як Естонія. Це був би дійсно ризикований гамбіт…Але, як це не дивно, це може дозволити Путіну зберегти певну внутрішню гордість, заявивши, що він програв НАТО, а не Україні, – наголосив австралійський науковець.

Можливі варіанти ескалації з влаштуванням аварії на ЗАЕС чи то застосуванням тактичної ядерної зброї, “щоб змусити інших відступити, добре їй послужила, проте є багато свідчень того, що це міф, створений для того, щоб посилити страх перед ядерною війною серед противників Москви”.