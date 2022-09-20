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Факти / Світ / Росія

Командувач ВПС США розповів, скільки ЗСУ знищили літаків РФ і втратили власних

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Система ППО
Фото: Dreamstime

Українська протиповітряна оборона з 24 лютого збила щонайменше 55 російських військових літаків, заявив командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джеймс Хекер на щорічній конференції Асоціації Військово-повітряних сил.

Саме величезні втрати – головна причина того, що російські винищувачі та бомбардувальники не відіграють великої ролі в конфлікті, вважає американський генерал.

Хекер наголосив, що українці збили ці літаки за допомогою застарілих засобів ППО російського виробництва, що змусило РФ суттєво обмежити вильоти.

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Ця невдача росіян дозволила українській авіації перегрупуватись і залишитися майже цілою. Він підрахував, що Україна зберегла близько 80% своїх Повітряних сил за сім місяців війни.

За орієнтовними даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 252 літаки, зокрема один за останню добу.

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Джерело: Politico
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