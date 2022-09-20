У Держдумі Російської Федерації ухвалили поправки до Кримінального кодексу. Вони запроваджують покарання для військовозобовʼязаних і військовослужбовців, а також вводять поняття мобілізація і воєнний час.

Так, у Держдуму внесли пакет поправок до законопроєкту щодо внесення змін до КК, ухваленого у першому читанні ще у липні.

Російські депутати внесли до КК РФ такі поняття, як мобілізація, воєнний стан, воєнний час, збройний конфлікт, і вважати обтяжливою обставиною дії, які були вчинені не тільки в умовах збройного конфлікту або воєнних дій, а тепер і під час мобілізації, воєнного стану та у воєнний час.

Також додаються статті Добровільна здача в полон (ст. 352.1) і Мародерство (ст. 356.1).

За здачу в полон загрожує від трьох до 10 років позбавлення волі, якщо немає ознак державної зради. За мародерство – до 15 років колонії. Пропонується і позбавлення волі за втечу з військових частин.

Якщо військовий залишив частину у цей час на термін до 10 днів, йому загрожує до п’яти років в’язниці. Якщо залишив частину на місяць – то сім років ув’язнення, а якщо понад місяць – 10 років.

Крім того, поправки передбачають кримінальну відповідальність за неявку або дезертирство нарівні з контрактниками і призовниками для призваних на військові збори росіян, які перебувають у запасі.

Військовослужбовець може бути звільнений від кримінальної відповідальності за неявку на службу або дезертирство, якщо самовільне залишення частини або місця служби, а також вчасна неявка без поважних причин на службу стали наслідком збігу тяжких обставин.