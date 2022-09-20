Навчальний центр Turkish Airlines відмовився тренувати російських пілотів

Вересень, 20 в 11:51

У зв’язку з посиленням санкцій Європейського агентства з питань безпеки польотів (EASA) навчальний центр Turkish Airlines змушений припинити роботу з авіакомпаніями з Росії.

Турецька авіакомпанія надіслала їм офіційні листи, в яких повідомила, що російські пілоти більше не зможуть проходити підготовку на тренажерах імітації польоту (FSTD) у їхньому навчальному центрі.

Експерти вважають, що інші навчальні центри з підготовки пілотів наслідують приклад Turkish Airlines через ризик потрапити під санкції.

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Це серйозно вдарить по системі підготовки та підтримки кваліфікації пілотів у РФ, оскільки саме в Туреччині проходили навчання росіяни на тих тренажерах, які після закриття Європи виявилися недоступними.

Відповідно, різко знизиться безпека польотів у Росії, особливо на лайнерах далекомагістрального типу, як Boeing B777 або Airbus A350.

Через європейські санкції російський Аерофлот вже почав розбирати літаки, оскільки іноземні компанії відмовляються постачати російським підприємствам запчастини та технічно обслуговувати авіалайнери.

За останньою інформацією, один реактивний пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 та Airbus A350 вивели з експлуатації, щоб розділити їх на запчастини.

Джерело: The Insider

Фото: Turkish Airlines