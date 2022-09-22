Це не зовсім правильно: син Пєскова відмовився брати участь у мобілізації

Вересень, 21 в 21:38

Ведучий російської програми зателефонував у прямому ефірі до сина прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова. Так, Дмитро Низовцев під виглядом військкома повідомив про відправлену повістку і запропонував з’явитися для медогляду наступного дня вранці.

Проте Микола Пєсков відмовився йти воювати. За його словами, “це не зовсім правильно і потрібно вирішувати на іншому рівні”.

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– Ви повинні розуміти, якщо знаєте, що я Пєсков, наскільки це не зовсім правильно, щоб я там був. Коротше, я вирішуватиму це на іншому рівні, – заявив син прессекретаря російського диктатора.

Проте бесіда між ведучим і Миколою Пєсковим пішла далі – під час розмови син прессекретаря президента РФ заявив, що не збирається приходити до військкомату та не дає згоди на запис добровольцем.