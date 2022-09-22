Це не зовсім правильно: син Пєскова відмовився брати участь у мобілізації
Ведучий російської програми зателефонував у прямому ефірі до сина прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова. Так, Дмитро Низовцев під виглядом військкома повідомив про відправлену повістку і запропонував з’явитися для медогляду наступного дня вранці.
Проте Микола Пєсков відмовився йти воювати. За його словами, “це не зовсім правильно і потрібно вирішувати на іншому рівні”.
– Ви повинні розуміти, якщо знаєте, що я Пєсков, наскільки це не зовсім правильно, щоб я там був. Коротше, я вирішуватиму це на іншому рівні, – заявив син прессекретаря російського диктатора.
Проте бесіда між ведучим і Миколою Пєсковим пішла далі – під час розмови син прессекретаря президента РФ заявив, що не збирається приходити до військкомату та не дає згоди на запис добровольцем.
– Мені треба зрозуміти взагалі, що відбувається та які права я маю. Завтра, щоб мене забрали, повірте, це ні вам, ні мені не потрібно. У мене проблеми захищати батьківщину немає. Але мені треба розуміти доцільність моєї появи там. Я говорю вам про політичні певні нюанси, – розповів Микола Пєсков.