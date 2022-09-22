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Факти / Світ / Росія

У Москві, Воронежі та інших містах: у Росії відбулися протести проти мобілізації

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У Москві, Воронежі та інших містах: у Росії відбулися протести проти мобілізації
Фото: Факти ICTV

У Росії місцеві активісти та громадяни приєдналися до акцій протесту проти оголошеної кремлівським диктатором Володимиром Путіним часткової мобілізації для поповнення живої сили, яка воюватиме проти України.

Зокрема, протести відбулися на Уралі, у Сибіру, на Далекому Сході, Твері, Воронежі, Санкт-Петербурзі, Москві та інших містах. Росіяни вийшли на центральні площі, тому що не погоджуються з рішенням президента країни-агресора Путіна.

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Правозахисний медіапроєкт ОВД-Інфо повідомляє, що станом на 22:00 на акціях протесту на території Росії затримано вже понад 1,2 тис. людей у 38 містах. Російські видання повідомляють, що проти деяких активістів силовики застосували силу.

Раніше російський опозиційний рух Весна та прибічники Олексія Навального закликали громадян РФ виходити на акції протесту проти мобілізації, а петицію в інтернеті на сайті Глобальної платформи для суспільних кампаній підписали вже понад 250 тис. громадян.

Прокуратура Москви пригрозила росіянам адміністративним покаранням та тюремним ув’язненням на термін до 15 років за організацію мітингів проти мобілізації, за участь в акціях протесту чи закликах до них.

Водночас у Санкт-Петербурзі районні адміністрації доручили муніципалітетам знайти людей, які зможуть взяти участь у мітингу на підтримку проведення псевдореферендумів на окупованих Росією територіях України. За неофіційною інформацією, адміністрації вимагають від них 5-10 осіб.

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