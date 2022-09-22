У Москві, Воронежі та інших містах: у Росії відбулися протести проти мобілізації

Вересень, 21 в 23:00

У Росії місцеві активісти та громадяни приєдналися до акцій протесту проти оголошеної кремлівським диктатором Володимиром Путіним часткової мобілізації для поповнення живої сили, яка воюватиме проти України.

Зокрема, протести відбулися на Уралі, у Сибіру, на Далекому Сході, Твері, Воронежі, Санкт-Петербурзі, Москві та інших містах. Росіяни вийшли на центральні площі, тому що не погоджуються з рішенням президента країни-агресора Путіна.

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Правозахисний медіапроєкт ОВД-Інфо повідомляє, що станом на 22:00 на акціях протесту на території Росії затримано вже понад 1,2 тис. людей у 38 містах. Російські видання повідомляють, що проти деяких активістів силовики застосували силу.

Раніше російський опозиційний рух Весна та прибічники Олексія Навального закликали громадян РФ виходити на акції протесту проти мобілізації, а петицію в інтернеті на сайті Глобальної платформи для суспільних кампаній підписали вже понад 250 тис. громадян.

В Новосибирске задержали местного жителя, крикнувшего силовикам «Я не хочу умирать за Путина и за вас!»https://t.co/pHDlfXJMMa Видео: ACT-54 Black pic.twitter.com/dW1cOadVYY — Медиазона (@mediazzzona) September 21, 2022

Прокуратура Москви пригрозила росіянам адміністративним покаранням та тюремним ув’язненням на термін до 15 років за організацію мітингів проти мобілізації, за участь в акціях протесту чи закликах до них.

Водночас у Санкт-Петербурзі районні адміністрації доручили муніципалітетам знайти людей, які зможуть взяти участь у мітингу на підтримку проведення псевдореферендумів на окупованих Росією територіях України. За неофіційною інформацією, адміністрації вимагають від них 5-10 осіб.